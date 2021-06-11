Nurettin Aksoy Dede’nin köyünü ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy’un köyü Hımıroğlu’nu ziyaret ederek, köylülerle sohbet etti. Vali Çiftçi’nin ziyaretine, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, Müftü Muharrem Biçer, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban ve diğer bazı ilgililer katıldı. (Haber Merkezi)

