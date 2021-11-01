Nur ve Kayahan Boztepe çiftinin “bebek” sevinci

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kayahan Boztepe ve eşi Nur Boztepe’nin heyecanlı bekleyişi Özel Hastane’de yapılan başarılı operasyonla mutluluğa dönüştü.

İlk çocukları olan Mira'nın ardından, Boztepe Çifti’nin büyük bir heyecanla bekledikleri ikinci çocukları Kaya bebek dünyaya geldi.

Başarılı operasyonla dünyaya gelen minik Kaya'nın ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Kayahan Boztepe, başarılı bir operasyon gerçekleştiren Özel Hastane Kadın Doğum Uzmanı Doktor Sabri Laçin ve ekibine teşekkür etti.

ÇORUM HABER, Boztepe çiftini kutlar, minik Kaya’ya sağlıklı bir yaşam dileriz.

(Aliye ÖNCEL)

