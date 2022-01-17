Nüfus çalışanı Erdem “yılın personeli” seçildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Genel Müdür Aydöl, ziyaret esnasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Çorum Müdürlüğü çalışanı Metin Erdem'e de bir plaket verdi.

Çorum Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Metin Erdem 2021 yılının en başarılı çalışanı seçildi. Erdem'e plaketini Vali Mustafa Çiftçi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl verdi. (Haber Merkezi)

