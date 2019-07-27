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Nohut tarlasında ölü bulundu

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, 57 yaşındaki Mustafa Uğaç'ı yakınları nohut  tarlasında ölmüş olarak buldu.

Nohut tarlasında ölü bulundu

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, 57 yaşındaki Mustafa Uğaç'ı yakınları nohut  tarlasında ölmüş olarak buldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:31
Nohut tarlasında ölü bulundu

Olay Sungurlu İlçesine bağlı  Eşme köyünde meydana geldi. Dün  Cuma namazı kıldıktan sonra nohut ekili olan tarlasına bakmaya giden Uğaç, akşam olunca eve rönmeyince  Mustafa Uğraç’ı merak eden ailesi durumu muhtara ve köy halkına bildirdi. Köy halkı seferber oldu ve hep birlikte Uğraç’ı aramaya koyuldu. Arama sonuçlarının ardından Mustafa Uğraç, nohut tarlasında yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Vatandaşlar durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

 Olay yerine gelen sağlık ekipleri Musafa Uğraç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Uğraç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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