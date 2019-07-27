Nohut tarlasında ölü bulundu

Olay Sungurlu İlçesine bağlı Eşme köyünde meydana geldi. Dün Cuma namazı kıldıktan sonra nohut ekili olan tarlasına bakmaya giden Uğaç, akşam olunca eve rönmeyince Mustafa Uğraç’ı merak eden ailesi durumu muhtara ve köy halkına bildirdi. Köy halkı seferber oldu ve hep birlikte Uğraç’ı aramaya koyuldu. Arama sonuçlarının ardından Mustafa Uğraç, nohut tarlasında yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Vatandaşlar durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Musafa Uğraç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Uğraç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.