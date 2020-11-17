Nisanur Yağlı ile Zekihan Hatal’ın evliliğe ilk adımı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olan Nisanur Yağlı ile Çorum’un tanınmış müteahhitlerinden, Hataloğlu İnşaat Sahibi Ayhan Hatal’ın oğlu Zekihan Hatal, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attılar.
Güncel 17.11.2020, 19:43
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Genç çiftin nişan töreni, aileler arasında, Haznedar Restaurant’da yapıldı.
Damat adayı Zekihan Hatal, inşaat şirketlerinin mali işler sorumlusu olarak görev yapıyor.
(Haber Merkezi)
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