Nişanlı çift kazada yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı ile otomobilde yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü Alparslan Tırpancı ile Hilal Göyhan'ın yeni nişanlandığı, düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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