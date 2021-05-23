Nisan’da 504 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Nisan ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Çorum ili konut satış istatistiklerine göre bir basın bülteni hazırladı. Buna göre Çorum’da 2021 yılı Nisan ayında konut satış oranları bir yılda %95,3 artarak 504 olarak gerçekleşti. 504 konut satışı ile ülkedeki toplam konut satışlarının %0,5'i Çorum’da gerçekleşirken, en çok konut satışı yapılan iller arasında 36. sırada yer aldık.

Çorum’da ipotekli konut satışları sayısı 88 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum’un payı %0,5 ile 31. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,3 olarak gerçekleşti.

Çorum’da diğer satış türleri sonucunda 416 konut el değiştirdi. Çorum’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %82,5 oldu. Çorum’da diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından 0/ 0,5’lik pay alarak 39. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 95 bin 863 konut satışının 29 bin 212’si (%30,5) ilk satış, 66 bin 651’i ise (%69,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Çorum’da ise 504 konut satışının 211'i (%41 9) ilk satış, 293’ü ise (%58,1) ikinci el satış olarak gerçekleştiği bildirildi. (Haber Merkezi)

