Nisan ihracatı geçen yıla göre % 295,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden “Çorum’un Dış Ticareti 2019 Nisan” konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2019 Nisan ayı geçici sonuçlarına göre; Çorum’da 144 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (36,4 milyon dolar) %295,8 artış gösterdi.

2019 Nisan ayı itibarıyla Çorum’da 172,3 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayma göre (21,4 milyon dolar) %704,5 artış gösterdi.

Türkiye’de ise ihracat 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayma göre %4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat % 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT BAE’YE

Çorum’da 2019 Nisan ayında en fazla ihracat 69,4 milyon dolar ile BAE’ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 55,4 milyon dolar ile Irak ve 1,9 milyon dolar ile İspanya izledi.

Türkiye’de; Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Nisan ayında 1 milyar 243 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 819 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 777 milyon dolar ile İtalya ve 754 milyon dolar ile Irak takip etti.

EN FAZLA İTHALAT DA BAE’YE

2019 Nisan ayında en fazla ithalat 159,4 milyon dolar ile BAE’ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7,5 milyon dolar ile Ukrayna ve 1,6 milyon dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye’de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Nisan ayında 1 milyar 861 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 458 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 454 milyon dolar ile Almanya ve 925 milyon dolar ile ABD izledi.

2019 Nisan ayında Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 128,1 milyon dolar değeri ile Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait. Bu değeri 4,5 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 2,1 milyon dolar ile İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri izlemekte.

2019 Nisan ayında Çorum’da yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında 159,4 milyon dolarlık değeri ile Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ilk sırada yer almakta. Bu değeri 4,8 milyon dolar ile Hububat ve 4,4 milyon dolar ile Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izlemekte. (Haber Merkezi)