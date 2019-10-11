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“Nifak koridoru ortadan kalkıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Eruğrul Onan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bir açıklama yaparak Mehmetçiğin bu operasyondan da zaferle ayrılacağına inandığını dile getirdi.

“Nifak koridoru ortadan kalkıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Eruğrul Onan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bir açıklama yaparak Mehmetçiğin bu operasyondan da zaferle ayrılacağına inandığını dile getirdi.

11 Ekim 2019 Cuma 22:57
“Nifak koridoru ortadan kalkıyor”

Barış Pınarı Harekatı ile güney sınırımız boyunca açılması hedeflenen nifak koridorunun 12’den vurulmaya başladığını dile getiren MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, “Sefer bizden, zafer Allah’tandır.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve Yardımcısı olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı tarihinde olduğu gibi geçmişte sağlanan huzur ve barış ortamının yeniden tahsisi için Suriye’nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yaptığını söyleyen Onan sözlerini şöyle sürdürdü: “Nifak koridorunun hedefleri başlarına yıkılmakta başarılı bir operasyonun yürütüldüğü ise terör sevicilerinin tavrı ve endişelerinden anlaşılmaktadır. Kurulmak istenen nifak koridorunun imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruhdevreye girmiştir.

Türk milleti olarak tarihimizden aldığımız kutsal mirasımız olan bölgede huzuru sağlama özelliğimiz bir kez daha kendini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgemiz barışın ve huzurun teminatı olarak görülmekte ve barışın garantisi konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti dün, bugün ve yarın hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeyecek bir devlet yapısına, mazlumların yanında olmayı kendisine borç bilen bir millet yapısına sahiptir”

(Volkan SINAYUÇ)

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