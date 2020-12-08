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Nevzat Güney vefat etti

Çorum eski Oba Bakkalı Sahibi Nevzat Güney (67), hayatını kaybetti.

Güncel 08.12.2020, 22:55
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Nevzat Güney vefat etti

Ayten Güney’in eşi, Atilla ve Engin Güney ile Aslı Yalanız’ın babası, Hüseyin, Hasan ve Nurgül Güney’in kardeşi Nevzat Güney, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi önceki gün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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