Nevruz neşeyle kutlandı

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Aktı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Belediye Mehteran Takımının birbirinden güzel marşları ile başlayan Nevruz Bayramı kutlamalarına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edildi.



Programda bir açılış konuşması yapan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, Nevruz’un bolluk ve berekete vesile olmasını diledi.

Ayaz’dan sonra kürsüye gelen Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan Nevruz’un tarihinin 3500 yıl öncesine dayandığını söyledi.



Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise Nevruz bayramının önemini ve kültürümüzdeki yerini vurgulayarak, gençlerden geçmişten bugünlere kadar taşıdığımız ortak kültür mirasımız olan Nevruz’a sahip çıkmalarını istedi.

Gençlerle her zaman övündüklerini kaydeden Yüksel, gençliğin Cumhuriyet’in ve Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temsili olarak demir dövdü ve Nevruz ateşini yakarak ateşin üstünden atladı.

Halk oyunları ekibi gösterileri ile devam eden programın ilerleyen bölümlerinde öğrenciler çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunlarla eğlenceli saatler geçirdi.

(Haber Merkezi)