“Nevruz, birlik beraberliktir, berekettir”

Nevruz’un milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli kültürel değerlerden biri olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Bizler, dili, dini, mezhep ve inancı, etnik kökeni ne olursa olsun, aynı bütünün, aynı vatanın birer parçasıyız. Aynı gök kubbenin altında yaşıyor, aynı yağmurla ıslanıyor, aynı güneşle ısınıyoruz. İşte Nevruz Bayramı, bu sarsılmaz gerçeği bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır” dedi.

Ahlatcı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan, 15 bin yıllık bir gelenek olan ve kışın sonu, baharın müjdecisi Nevruz’un, sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Bolluk ve bereketi simgeleyen, birçok kültürel değere etki eden Nevruz’un, ülkemiz ve dünyaya güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyorum. Hepimizin Nevruz Bayramı kutlu olsun.” (Haber Merkezi)