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Nevin öğretmen, üniversitede edindiği çevre bilincini öğrencilerine aşılıyor

Çorum'un Bayat ilçesinde matematik öğretmeni Nevin Demirel, üniversite yıllarında katıldığı çevre içerikli gönüllülük faaliyetlerinde edindiği tecrübelerini öğrencilerine aşılayarak, ilçede başta su olmak üzere çevre konularına duyarlı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.

Güncel 21.05.2022, 02:21 21.05.2022, 02:35
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Üniversite öğrenimi gördüğü Eskişehir'de çeşitli sosyal etkinliklere katılan Demirel, bu süreçte başta çevre olmak üzere insanlığın önemli sorunları hakkında bilgi sahibi oldu.
Sorunların çözüm yolları hakkında da tecrübe edinen Demirel, mezun olup öğretmenlik görevine başladıktan sonra bilinçli nesiller yetiştirilmesiyle birçok sorunun kendiliğinden çözüme kavuşacağı fikrini benimsedi.
Bu kapsamda, Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak belirlenen Çorum'un Bayat ilçesinde görev yaptığı Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılamak isteyen Nevin öğretmen, 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla yaklaşık bir ay süren "Yağmur Göklerden, Farkındalık Kalbimizden" adlı projeyi hayata geçirdi.
Öğrenciler, proje kapsamında aldıkları eğitimin ardından suyun önemini anlatan şarkı ve şiirler yazdı, resimler yaptı.
"Suya Yağ Atma, Geleceğini Karartma" sloganıyla yürüyüş yaparak ilçe halkını suyu bilinçli kullanmaya, su kaynaklarını korumaya davet eden öğrenciler, evlerinde topladıkları atık yağların lavaboya dökülüp temiz su kaynaklarına karışmasını önlemeye başladı.
Nevin öğretmen öncülüğünde ilçede başlatılan "seferberlik" kapsamında Bayat Belediyesi de ilçeye atık yağ toplama merkezi kurdu.

"ÜNİVERSİTEDE MATEMATİK ÖĞRENDİM AMA ÇEVREDE FARKLI BİR HAYAT VARDI"
"Yağmur Göklerden, Farkındalık Kalbimizden" projesinin YUNGA for Youth adlı platform tarafından uluslararası geçerliliğe sahip sertifika almaya hak kazandığını belirten Nevin Demirel, AA muhabirine, insanlığın temel sorunlarını hedef alan özel günleri okul içindeki etkinliklerle değil, sahaya çıkarak kutlayıp toplumun daha büyük bölümünde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Projenin bu düşünceyle hayata geçirildiğini anlatan Demirel, "Üniversitede sosyal sorumluluk projelerinde çok fazla yer aldım. Bu bana ikinci bir üniversiteymiş gibi geldi. Üniversitede matematik öğrendim ama çevrede farklı bir hayat vardı. Dünya bana başka şeyler de yapmam gerektiğini söyledi. Eğitim demek sadece sınıfın içinde olan şeyler değildi. Öğrencilerime derslerde belgesel izleterek, farklı deneyimler yaşatarak çevre bilincini aşılamaya çalışıyorum. Dünya Su Günü'nde proje yapmaya karar verdik. Bazı faaliyetler düzenledik ama bunlar okulun içinde kaldığı için bize yetmedi. Biz sahaya çıkmayı tercih ettik. Sokaklarda, caddelerde şarkılar söyledik, kafelerden yağ topladık." dedi.
Demirel, öğrencilerinin de projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Sınıfa bir fikirle giriyorum, on fikirle çıkıyorum. Bir cümle söylüyorum ve o kadar farklı cevaplarla karşılaşıyorum ki. Buradaki öğrencilerim ve bu sınıf benim için üçüncü bir üniversite gibi. Projede yer alan öğrencilerimin öncelikle fikir üretme kabiliyetinin geliştiğini gözlemledim. Çünkü çoğu öğrencide okulda ders işleyip, evde ödev yapma fikri vardı ama şimdi okul demek proje yapmak, fikir üretmek demek. Aynı çatı altında bir amaç uğruna birlikte yürüyebilme fikri oluştu. Çevre ve su konularında da çocuklarımın daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamak için bugünün çocuklarının farkındalığını daha fazla artırmamız gerekiyor."
YUNGA platformu aracılığıyla Bulgaristan'da benzer çalışmalar yapan bir okulla iş birliği yaptıklarına işaret eden Nevin Demirel, "Bulgaristan'daki öğrencilerle akıllı tahtamız aracılığıyla internet üzerinden görüşme yaptık. Dünyanın başka bir yerinde de çocukların suyun korunmasına yönelik çalışmalar yaptığını görmek, öğrencilerimin bu konudaki çalışma isteğini kuvvetlendirdi." ifadesini kullandı.
Demirel, gelecek yıl gerekli desteği bulmaları halinde daha kapsamlı çalışmaları hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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