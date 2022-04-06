Nesli tehlike altında olan kara akbabalar gözlemlendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, dünya çapında nesli tehlike altında olan kara akbabalardan 18 tanesini Samsun bölgesindeki illerde gözlemledi.
Güncel 06.04.2022, 18:48
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Tokat’ta kara akbaba izlemesi yapıldı. Yapılan gözlemlerde bölge müdürlüğüne bağlı illerde toplam 18 adet kara akbaba (aegypius monachus) gözlemlenerek kayıt altına alındı.
11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kara akbaba, dünya çapında nesli tehlike altında olan, ülkemizde dağınık koloniler halinde üreyen yerli bir türdür. Kara akbabalar üzerine gerçekleştirilen az sayıdaki bilimsel araştırmalar ışığında, Türkiye popülasyonunun 50-200 çift olduğu tahmin ediliyor” denildi.
Türkiye’de 50 adet kaldığı düşünülen kara akbabanın en çok görüldüğü yerin ise Çorum olduğu açıklandı. (İHA)
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