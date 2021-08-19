Neşeli Köşk’ten aşure ikramı

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi 2. Sokak üzerinde faaliyetlerini sürdüren Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü, Muharrem ayı ve Aşure günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza atarak takdir topladı.

Çorum’da gündüz bakımevi ve çocuk kulübü olarak iki ayrı alanda faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tuba Geçmiş’in kurucusu olduğu Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü tarafından Muharrem Ayı kapsamında minik öğrencilere aşurenin yapımı ve Aşure Günü’nün önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ailelerin güvenle çocuklarını bırakabilecekleri işletmede çocuk ve eğitimi adına her türlü imkanı sağladıklarını belirten Tuba Geçmiş, bu yolculuğu renklendirmek adına zaman zaman bu tür etkinliklere devam ettiklerini vurguladı.

Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü tarafından hazırlanan aşureler çocuklar ve veliler başta olmak üzere bölge sakinlerine de dağıtıldı.

(Süleyman ERDEN)

