“Nefis orucunu da tutacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluşa vesile olan bir Ramazan ayına kavuşmanın sevinç, heyecan ve gönül huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Mübarek Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayarak bu kutlu ayda insanların iç muhasebesini yapması, kırılan gönülleri onarması gerektiğini belirten MHP İl Başkanı Karapıçak, kararan yürekleri aydınlatmak için rahmet dolu gün ve gecelerin tüm Müslümanları beklediğini kaydetti.

“Bir ay boyunca oluk oluk akacak mağfiret ve bereket çeşmesinden kana kana içmeyi umuyor ve diliyoruz” diyen ve salgın sürecinin daha büyük tedbirler gerektiren bir boyuta ulaştığını hatırlatan Karapıçak, milletimizin tarih boyunca karşılaştığı zorluklara kenetlenerek göğüs gerdiğini, bu zorlu sürecin de geçeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in “Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır” sözünü hatırlatan Karapıçak; “Sabırla imanımıza sarılarak, devletin belirlediği kurallara riayet ederek özlediğimiz günlere erişmeliyiz. Orucu yalnızca yemek yemeyerek, yalnızca içmeyerek tutmayacağız; tüm bedenimizle aynı anda oruca iştirak edeceğiz, ibadetimizi yerine getireceğiz. Elimiz, dilimiz, gönlümüz ve gözümüzle de oruç tutacağız; sözümüz, niyetimiz, aklımız ve hayallerimizle de oruçlu olacağız. Sadece bedenin değil nefsin orucunu da eksiksiz tutacağız. Bu kutlu ayda iftar sofrasında ekmeği, suyumuzu paylaşamayacak olsak da, gönlümüzle sevgimizi, dualarımızla içtenlik ve kardeşliği paylaşmalıyız. İnşallah manevi coşku ve lezzetin yaşandığı bir ay boyunca dualarımız Türk-İslam aleminin huzuruna, yükselişine ve Kızılelma Ülküsüne olacaktır. Rabbim'den niyazımız; akan mazlum kanları durması, şiddetin sonlanması, barış ve kucaklaşmanın her tarafta hakim olmasıdır. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan ayını manevi nimet ve güzelliklere vesile olması dileklerimle tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hepimizi korusun ve gözetsin. Yardımını ve esirgemesini eksik etmesin” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

