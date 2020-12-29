Necmi Şamlı anıldı

Çorum’da 3 Ekim 1953 tarihinde açılan İmam Hatip Ortaokulu’nun kurucu müdürlüğü görevini yapan Necmi Şamlı için vefat yıldönümünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Taşpınar, ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz ve emekli öğretmenler katıldı. Necmi Şamlı’nın mezarı başında düzenlenen anmada Müftü Biçer Kur’an- Kerim tilaveti okurken başta Necmi Şamlı olmak üzere vefat eden tüm öğretmenler için dua edildi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı vefatının 29. Yılında Necmi Şamlı’yı dualarla andıklarını belirterek “O zamanın zor şartları altında çocuklarımıza milli ve manevi değerleri aşılamaktan başka gayeleri olmayan Necmi hocamızdan ve ondan sonra görev yapan tüm idareci, öğretmen ve İmam Hatip Okullarının işleyişinde destek olan herkesten Rabbim razı olsun. Vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara da sağlıklar ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

