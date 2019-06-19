Necmi Özbulut’u kaybettik

Belediye’den emekli Feyyaz Özbulut, Devlet Hastanesi’nden emekli Mehmet Ferit Özbulut, özel sektörde yönetici Özkan Özbulut ve Filiz Özbulut Kekeç’in babaları olan Necmi Özbulut’un cenazesi, yarın (20 Haziran 2019 Perşembe günü) saat 11.00’de Özel Hastane’den alınıp Ulucami’ye getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

Belediye’de uzun yıllar Hesap İşleri Müdürü olarak görev yapan Necmi Özbulut, 1988 yılında emekli olmuştu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.