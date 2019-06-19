Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 28°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93777
ALTIN
252.678
DOLAR
5.8475
STERLİN
7.3597
EURO
6.5518

Necmi Özbulut’u kaybettik

Çorum Belediyesi’nin emekli Hesap İşleri Müdürü Necmi Özbulut (86), bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Necmi Özbulut’u kaybettik

Çorum Belediyesi’nin emekli Hesap İşleri Müdürü Necmi Özbulut (86), bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
Necmi Özbulut’u kaybettik

Belediye’den emekli Feyyaz Özbulut, Devlet Hastanesi’nden emekli Mehmet Ferit Özbulut, özel sektörde yönetici Özkan Özbulut ve Filiz Özbulut Kekeç’in babaları olan Necmi Özbulut’un cenazesi, yarın (20 Haziran 2019 Perşembe günü) saat 11.00’de Özel Hastane’den alınıp Ulucami’ye getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek. 
Belediye’de uzun yıllar Hesap İşleri Müdürü olarak görev yapan Necmi Özbulut, 1988 yılında emekli olmuştu. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

İlgili Haberler
Taş ocağı tepkisi
Taş ocağı tepkisi
“Düğün sezonu açılırken vergi indirimi sona ermemeli”
“Düğün sezonu açılırken vergi indirimi sona ermemeli”
“Problemlere çözüm üreten insanlar yetiştiriyoruz”
“Problemlere çözüm üreten insanlar yetiştiriyoruz”
HİDAK Asarkaya’da
HİDAK Asarkaya’da
Samsun'u gezdiler
Samsun'u gezdiler
“ABD ve İsrail kardeş katilidir”
“ABD ve İsrail kardeş katilidir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim