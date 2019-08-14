Necmi Akdemir hayatını kaybetti

Çorum’un tanınmış simalarından olan ve geçtiğimiz haftalarda torunu Muhammet Sefa için bir sünnet töreni düzenleyen Necmi Akdemir, Kurban Bayramı’nın ikinci günü vefat etti.

Murat ve Mustafa Akdemir ile Arzu Akdemir'in babası Necmi Akdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Akdemirin cenazesi 12 Ağustos 2019 günü öğle namazını müteakip Ulucamii'de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Necmi Akdemir’in cenazesine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)