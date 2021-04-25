Necmettin Uzun da Covid-19’a yakalandı

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Türkiye’yi kasıp kavuran Covid-19 salgınına yakalandı.

Rahatsızlığı nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testi veren Oda Başkanı Necmettin Uzun'un test sonucu pozitif çıktı.

Necmettin Uzun’un sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde 10 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

(Bülent USLU)

