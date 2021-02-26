Necmettin Erbakan için mevlid okutuldu

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde dün akşam Yatsı Namazı sonrasında Yenicami’de düzenlenen mevlidi şerif bugün ise diğer ilçelerde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Çorum merkezde Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık başta olmak üzere parti yöneticileri ve üyeleri ile vatandaşların katılımıyla İkindi Namazı öncesi Ulucami’de de merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın ruhuna Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı dün yapılan program kapsamında ayrıca Alaca’da Şıhlar Cami, Sungurlu’da Çarşıbaşı Cami, İskilip’te Ulu Cami, Bayat’ta Yatukçu Cami, Dodurga’da Kızılkanat Cami ve Kargı’da da Mihri Hatun Cami’de ikindi namazı öncesi Mevlid programları düzenlendi.

(Haber Merkezi) ıkladı. (Haber Merkezi)