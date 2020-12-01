Necdet Biçer, anjiyo oldu
CHP İl Saymanı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Necdet Biçer, anjiyo oldu.
Güncel 01.12.2020, 19:49
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olan Necdet Biçer’in tıkalı olan damarları açıldı.
Biçer’in sağlık durumunun iyi olduğu, evinde istirahatte bulunduğu öğrenildi. (Haber Merkezi)
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