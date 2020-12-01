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Necdet Biçer, anjiyo oldu

CHP İl Saymanı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Necdet Biçer, anjiyo oldu.

Güncel 01.12.2020, 19:49
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Necdet Biçer, anjiyo oldu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olan Necdet Biçer’in tıkalı olan damarları açıldı.
Biçer’in sağlık durumunun iyi olduğu, evinde istirahatte bulunduğu öğrenildi. (Haber Merkezi)

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