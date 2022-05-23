Nazik Halaç toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, BSGMEDYA Sitesi Yayın Yönetmeni Nihat Karalar’ın annesi Nazik Halaç (80), son yolculuğuna uğurlandı.
İskilipli güreşçi İsmail Halaç’ın kızı, Fazlı Halaç ve Cevale Kart’ın ablası, Tarım Kredi Kooperatiflerinden emekli Elvan Karalar, Gazeteci Nihat Karalar ile Neziha Kaya, Gürcan, Resul, Nurcan Aşan, Misler Kart ve Elif Karagöz’ün anneleri, Nihat Kaya’nın kayınvalidesi Nazik Halaç, kalp yetmezliği tanısıyla kaldırıldığı Özel Hastane’de vefat etmişti.
Merhumenin cenazesi Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, TDP İl Başkanı Engin Erenler, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Suat Atalay ve İlhami Türksal ve çok sayıda basın mensubu da katıldı.
Öte yandan Recep Erdoğmuş, Hatice Karamanlıoğlu ve Güler Solmaz’ın da cenaze namazı Ulucami’de kılındı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)
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