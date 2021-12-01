‘Navlun maliyeti belimizi büküyor Çorum’a demiryolu şart’

Çorum Ticaret Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Borsa’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan katıldı.

Özkubat, Çorum’daki yatırımcıların önündeki en büyük engelin Çorum’da yıllardır yapılamayan hızlı tren ve yük taşımacılığı olduğunu söyledi. Artan navlun maliyetlerinden dolayı Çorum’da üretimin gittikçe azaldığını hatırlatan Özkubat, “Tüm sanayiciler kaybediyoruz. Çorum’da eğer yatırımların devam etmesi isteniyorsa, şehrin gelişmesi için bir şeyler yapılacaksa mutlaka hızlı yük treni taşımacılığı oluşturulması lazım. Bunun bedeli ne olur bilemem. Ama bu yapılmadığı sürece Çorum gibi böyle bizim gibi illerin kalkınmaya hedefli, çalışmaya hedefli iller kaybediyor” ifadesini kullandı.

‘ÇORUM’UN İNSANI DA YATIRIMCISI DA ÇALIŞKANDIR’

Çorum’da çalışmayı çok seven insanların olduğunu aktaran Özkubat, “Bugün İzmir’e de gitseniz herkes şunu söylüyor ‘Çorumlu ta o zaman teneke sırtında altıncı yedinci katlara beton taşımış’ Çorumlu çalışkanlığıyla meşhur. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bu böyledir. Çorum’un yatırımcısı da öyledir. Ancak navlun maliyetleri hepimizin belini büküyor. Eğer Çorum gelişecekse bu sorunun çözülmesi yani hızlı trenin yük treninin burada oluşturulması lazım. Nakliye bedelleri çok arttı, bizim diğer illere göre nakliyeye ödediğimiz bedel yüzde 5 daha fazla. Bu bedelleri kaldıramıyoruz, taşıyamıyoruz” diye konuştu.

‘SEKTÖRLER DIŞARIYA KAYMAYA BAŞLADI’

Özkubat, son zamanlarda nakliyelerde de sorunlar başladığını dile getirerek şunları söyledi: “İstediğimiz zaman nakliye de bulunmuyor, yük karşılıklı olursa nakliyeyi ucuza taşıyabiliyorsunuz. Burada üretim azaldıkça size ürün geliyor, sizin de ürün göndermeniz lazım ama burada üretim düştüğü için ürün yüklenip karşı tarafa gidemediği için araç geliş ürününün taşıma bedelini de size bir buçuk kat fazla yazıyorlar. Bu bahsettiğimiz sebeplerle Çorum’da üretim gittikçe azalmaya başladı, işte biliyorsunuz maalesef tuğla sektörü gittikçe daralmaya başladı, çok yük taşınan sektörlerden bir tanesiydi. Yani sektörler azaldıkça bazı sektörler de dışarıya kaymaya başladıkça maalesef kaybediyorsunuz.”

