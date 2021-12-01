Son Dakika

‘Navlun maliyeti belimizi büküyor Çorum’a demiryolu şart’

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Borsa’da düzenlediği basın toplantısında Çorum’daki yatırımcıların önündeki en büyük engelin Çorum’da yıllardır yapılamayan hızlı tren ve yük taşımacılığı olduğunu belirterek, “Navlun maliyetleri tüm yatırımcıların belini büküyor. Eğer Çorum gelişecekse bu sorunun çözülmesi lazım” dedi.

Güncel 01.12.2021, 15:35
6
‘Navlun maliyeti belimizi büküyor Çorum’a demiryolu şart’

Çorum Ticaret Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Borsa’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan katıldı. 
Özkubat, Çorum’daki yatırımcıların önündeki en büyük engelin Çorum’da yıllardır yapılamayan hızlı tren ve yük taşımacılığı olduğunu söyledi. Artan navlun maliyetlerinden dolayı Çorum’da üretimin gittikçe azaldığını hatırlatan Özkubat, “Tüm sanayiciler kaybediyoruz. Çorum’da eğer yatırımların devam etmesi isteniyorsa, şehrin gelişmesi için bir şeyler yapılacaksa mutlaka hızlı yük treni taşımacılığı oluşturulması lazım. Bunun bedeli ne olur bilemem. Ama bu yapılmadığı sürece Çorum gibi böyle bizim gibi illerin kalkınmaya hedefli, çalışmaya hedefli iller kaybediyor” ifadesini kullandı. 
‘ÇORUM’UN İNSANI DA YATIRIMCISI DA ÇALIŞKANDIR’
Çorum’da çalışmayı çok seven insanların olduğunu aktaran Özkubat, “Bugün İzmir’e de gitseniz herkes şunu söylüyor ‘Çorumlu ta o zaman teneke sırtında altıncı yedinci katlara beton taşımış’ Çorumlu çalışkanlığıyla meşhur. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bu böyledir. Çorum’un yatırımcısı da öyledir. Ancak navlun maliyetleri hepimizin belini büküyor. Eğer Çorum gelişecekse bu sorunun çözülmesi yani hızlı trenin yük treninin burada oluşturulması lazım. Nakliye bedelleri çok arttı, bizim diğer illere göre nakliyeye ödediğimiz bedel yüzde 5 daha fazla. Bu bedelleri kaldıramıyoruz, taşıyamıyoruz” diye konuştu. 
‘SEKTÖRLER DIŞARIYA KAYMAYA BAŞLADI’
Özkubat, son zamanlarda nakliyelerde de sorunlar başladığını dile getirerek şunları söyledi: “İstediğimiz zaman nakliye de bulunmuyor, yük karşılıklı olursa nakliyeyi ucuza taşıyabiliyorsunuz. Burada üretim azaldıkça size ürün geliyor, sizin de ürün göndermeniz lazım ama burada üretim düştüğü için ürün yüklenip karşı tarafa gidemediği için araç geliş ürününün taşıma bedelini de size bir buçuk kat fazla yazıyorlar. Bu bahsettiğimiz sebeplerle Çorum’da üretim gittikçe azalmaya başladı, işte biliyorsunuz maalesef tuğla sektörü gittikçe daralmaya başladı, çok yük taşınan sektörlerden bir tanesiydi. Yani sektörler azaldıkça bazı sektörler de dışarıya kaymaya başladıkça maalesef kaybediyorsunuz.”
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@