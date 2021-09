NASA Space App Çorum TED’de 

Space Apps, küresel çapta NASA Yer Bilimleri Bölümü tarafından koordine ediliyor. Daha önce ülkemizde ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi gibi çeşitli üniversiteler tarafından düzenlenen etkinlik, lise düzeyinde bir ilk olma özelliğine sahip.

NASA Space Apps Çorum Yerel Lideri ve TED Çorum Koleji İngilizce Öğretmeni Ferdi Çelik, “Space Apps gibi açık inovasyon programları sayesinde, öğrenciler, NASA'nın geniş veri arşivlerinin çevrimiçi ve ücretsiz olarak inceleyebiliyor ve NASA tarafından sunulan problemlere proje fikirleriyle çözüm üretmeye çalışıyorlar. Öğrenciler kendilerini hem STEM alanında hem de bilim dili olarak İngilizceyi kullanarak yabancı dil anlamında geliştiriyorlar." dedi.

TED Çorum Koleji Anadolu Lisesi, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı ve bu programın bir parçası olan İnovasyon Kulübünü de bünyesinde barındırıyor. İngilizce öğretimindeki başarısıyla bilinen Kolej, STEM alanında da adından sık sık söz ettiriyor.

Her yıl, NASA'nın Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması veya NASA Space Apps, dünyanın dört bir yanından binlerce insanı, NASA’nın açık kaynaklı verileriyle 48 saat boyunca çalışmak üzere bir araya getiriyor. Teknoloji uzmanları, bilim adamları, tasarımcılar, girişimciler, sanatçılar mentorluğunda takımlar, Dünya'daki ve uzaydaki en acil sorunları çözmek için proje üretmek üzere işbirliği yapıyor.

Etkinliğin 10. yıldönümünde NASA, etkinliği daha fazla kişiye ulaştırmak için dokuz uzay ajansı ortağıyla işbirliği yapıyor. Bu yıl ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Kanada Uzay Ajansı, Avustralya Uzay Ajansı, Brezilya Uzay Ajansı, Arjantin Ulusal Uzay Faaliyetleri Komisyonu, Paraguay Uzay Ajansı, Güney Afrika Ulusal Uzay Ajansı ve Bahreyn Ulusal Uzay Ajansı Space Apps Challenge’da NASA'ya eşlik edecek.

Space Apps etkinliği sırasında yarışmacılar 2-5 kişilik takımlar halinde NASA tarafından sunulan 9 farklı kategoride 40 görevden birisini seçip en iyi şekilde gerçekleştirmek için proje üretmeye çalışacak. Yerelde başarılı olan projeler küresel çapta NASA tarafından oluşturulan değerlendirme kurulunda değerlendiriliyor.

Yarışmacılar proje geliştirmeye ek olarak, etkinlik boyunca katılımcılarla etkileşim kurma, eğitimlere katılma gibi fırsatlara sahip oluyor. Uçuş bilimleri tasarım mühendisi, deneyim tasarımcıları, yazılımcılar, bilim insanları, girişimcilerden oluşan ekip yarışmacılara mentorluk etmek üzere etkinliğe katılacak.

Yarışma lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere her yaş grubundan uzaya, inovasyona, bilime ilgi duyan ve problem çözmeyi seven katılımcılara açık.

Bu yılki etkinlik tamamen çevrim içi olacak. Katılımcı kayıtları 30 Eylül tarihine kadar spaceappschallenge.org adresinde açık olacak. Katılımcıların kaydolurken lokasyonu Corum şeklinde girmesi gerekiyor.