Narlıklı yangınzedelere geçmiş olsun ziyareti

İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, parti yöneticileri Meftun Karatepe ve Zafer Kalem ile birlikte köyü ziyaret eden Tahtasız, Cumhur Aydoğan ve Sultan Aydoğan’a ait 2 evin gece saatlerinde yanması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre; köyde boş bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer evlere sıçradı. Bu sırada yangını gören köy halkı, Aydoğan ailesinden 4 kişiyi uykudan uyartarak kurtarılmasını sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunarak yangınzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, “Allah beterinden korusun. Her zaman ve her koşulda yanınızdayız” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)