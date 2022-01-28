Narlık köyü sakinleri yolun açılmasını istedi

Yer yer 70 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığı, köy halkına problem olarak yansıdı.

5 gündür yollarının kapalı olduğunu belirterek konuyla ilgili görüşlerini açıklayan köylüler; “Yolumuz kapalı. Ne Özel İdare, ne Karayolları’ndan bir ekip gelip yollarımızı açmıyor. Bizler hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Ürettiğimiz sütleri birliğe teslim edemiyoruz. Birlik araçları gelip sütlerimizi alamıyor. Yollar kapalı. Alacahöyük yolu da kapandı. Araçlar yollarda kalıyor, binbir türlü zorluk çekiyoruz.

Köyün dışında evleri olan köy halkı köye girişlerde, köy merkezindekiler çıkışlarda zorlanıyor. Yetkililerden ilgi ve destek bekliyoruz. Kar yağışları elbette ki gerekli. İsteriz ki daha fazla yağsın. Topraklarımızın bereketlenmesi, su kaynaklarımızın dolması için kar yağışları şart. Ancak yetkili kurumların yollarımızı açarak bizlere yardımcı olmasını ve karın çileye dönmemesini bekliyoruz. Hastamız veya acil bir durum olursa ulaşımı nasıl sağlayacağız?” dedi.

(Haber Merkezi)

