Narkotik baskın yaptı, 12 gözaltı

İl merkezindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen ekipler, 12 kişiyi yakaladı. Bu şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; kullanıma hazır 18.74 gramlık 19 ayrı jelatin pakette toplam 906,86 gram metamfetamin, 137 adet sentetik ecza, 3,71 gram esrar, satışa özel 2 bin adet şeffaf poşet, çok sayıda kapsül ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL'ye el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan şahıslar tarafından kullanılan 2 araca 8 bin 236 TL trafik cezası uygularken, araçlardan bir tanesini de trafikten men ettiler. (Haber Merkezi)

