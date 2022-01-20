Narkotik baskın yaptı, 12 gözaltı
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından il merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Güncel 20.01.2022, 19:00 20.01.2022, 19:30
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İl merkezindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen ekipler, 12 kişiyi yakaladı. Bu şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; kullanıma hazır 18.74 gramlık 19 ayrı jelatin pakette toplam 906,86 gram metamfetamin, 137 adet sentetik ecza, 3,71 gram esrar, satışa özel 2 bin adet şeffaf poşet, çok sayıda kapsül ele geçirildi.
Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL'ye el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan şahıslar tarafından kullanılan 2 araca 8 bin 236 TL trafik cezası uygularken, araçlardan bir tanesini de trafikten men ettiler. (Haber Merkezi)
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