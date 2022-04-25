Nakliyenin çok pahalanmasına rağmen…KİREMİT SEKTÖRÜ SEZONDAN UMUTLU 

Kooperatif Malzeme Mühendisi Ümit Kuş ile birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Önder Kartal,Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yeni sezona ilişkin beklentilerini anlattı.

Konut sektöründe fiyatların, maliyete bağlı olarak aşırı yükselmiş olmasına rağmen ülkede konut açığının ve talebinin devam ettiğine dikkat çeken Kartal, “Türkiye’nin kiremit ihtiyacını Çorum’la birlikte Eskişehir ve Kütahya karşılıyor. Çorum’da 13 kiremit fabrikası faal durumda. Tamir ve bakım işleri de kiremit talebini artıran bir faktör. Nakliye çok pahalanmış olsa da, kiremit talebi mutlak devam edecek. ” diye konuştu.

Çorum’da 4 tuğla fabrikasının üretim yaptığını ve ülkenin her yanında tuğla fabrikaları olduğu için, Çorum’un bu alanda yalnızca bölgesine hitap ettiğini anlatan Önder Kartal, “Çorum sanayiinin lokomotifi toprak sanayi sektörü, daha çok vasıfsız işçilere istihdam yaratarak 2 bin ailenin, yaklaşık 10 bin kişinin geçimini sağlamaya devam ediyor” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

