Son Dakika

Nakliyeci ve şoför esnafı sorunlara çözüm bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, şoför ve nakliyeci esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak partinin çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Güncel 27.12.2021, 16:22
57
Nakliyeci ve şoför esnafı sorunlara çözüm bekliyor

Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Kamyoncular Kooperatifini ve Kamyoncular Garajını ziyaret ederek şoför ve nakliyeci esnafı ile buluştu.
32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı Hasan Eker, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan ve şoför esnafının katılımı ile bir istişare toplantısı yapan Tahtasız, daha sonra ise Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i ziyaret ederek bir süre görüştü.
Tahtasız, toplantı ve ziyaretleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de kamyoncularla yaptığı çalıştayda aldığı kararları paylaştı.
Şoför ve nakliyeci esnafı,  Çorum Şeker Fabrikası’nın öncelikle Çorumlu kamyoncuları tercih etmesini, Çorum’daki oda, birlik ve kooperatiflerle işbirliği yapılmasını isteyerek, belgesiz çalışan nakliyeci ve komisyoncuların denetlenmesini istedi. Tonajlı araçların denetiminin tam olarak yapılmadığını ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını dile getiren esnaf, trafik ve kasko fiyatlarının da yüksekliğinden yakındı. 

Mazot fiyatlarının yüksekliğinden dert yanan esnaf, ayrıca kamyon plakasının bir değerinin olmasını, şoförün belgesini ve plakasını satabilmesi gerektiğini kaydetti.
Nakliyeci ve şoför esnafının üretici ile tüketiciyi buluşturan kişiler olduğunu ve taşımacılık yaparak çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini anlatan esnaf, Bağ-Kur primlerinin de uygun koşullara getirilmesini talep etti.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise; nakliyeci ve şoför esnafının sorunlarını çok iyi bildiklerini, çözüm için paket program hazırladıklarını söyledi.
Tahtasız; esnafın sorunlarını şu başlıklarla özetledi:
Sektörde bir çatı örgütü bulunmaması, sağlıksız rekabet ortamı, mesleğin itibarsızlaştırılması ve nitelikli eleman eksikliği, ulusal standartların AB ile uyumsuzluğu, KDV alacaklarının zamanında ödenmemesi, yeterli dinlenme alanı bulunmaması, kantar bakımlarının yapılmaması, fahiş otoyol ve köprü geçiş ücretleri, gümrüklerde yüksek akaryakıt fiyatlaması, mazot desteği olmaması, asgari fiyat tarifesi olmaması, dış politikadaki istikrarsızlık, taşıma yönetmeliğinin güncel olmaması.

YAPILMASI GEREKENLER
-Bütün nakliye sektörünü toparlayacak bir çatı örgütü kurularak sektör bileşenlerinin sesinin duyulmasını sağlamak, 
-Avrupa Birliğinde uygulandığı gibi hurda desteği, K1 belgelerinin yolcu taşımacılığında olduğu gibi devredilebilmesi ya da satılabilmesi gibi hususlarda engeller kaldırılmalıdır. Tır plakaları da taksi plakaları gibi tahdide tabii olmalıdır.
-Meslek okulları ve üniversitelerde sektöre nitelikle eleman yetiştirmeye yönelik bölümler açılmalıdır.
-Avrupa Birliği standartlarına uygun araçlar üretilmeli, önümüzdeki yıllarda karşılaşılabilecek  şartlara uygunluğu sağlanmalıdır.
-KDV alacakları gibi devletten gelecek ödemeler düzene sokulmalı, gecikme halinde faiziyle ödeme yapılmalıdır.
-Çalışma saatleri Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygun şekilde düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Aynı zamanda dinlenme alanları da uluslararası standartlara uygun hale getirilmelidir.
-Ülke genelinde kantarlar düzenli denetlenmeli ve gerekli bakımları yapılmalıdır.
-Yap-işlet-devret şeklinde hayata geçirilen otoyol ve köprülerin maliyeti hesaplanarak, üzerine makul bir kar eklemek suretiyle devlet işletmesine alınmalıdır.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@