“Nakliyeci iş yapamıyor”

Geniş kapsamlı bir program çerçevesinde Çorum’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri ile birlikte kamyon garajını ziyaret ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Çorum’da yapılan saha çalışmaları kapsamında kamyon garajında dert dinleyen milletvekilleri, adeta bir dokundu, bin ah işitti. Esnaf, akaryakıt zamlarından yakınarak, “İş yapamaz hale geldik. Para kazanamıyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Nakliye sektörü bitik” diyerek sorunlarını dile getirdi.

Garaj lokalinde düzenlenen toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP iktidarında nakliyeciler için ucuz mazot desteği vereceklerini belirterek, çağın gereklerine uygun bir mevzuat çıkartacaklarını kaydetti. İlimizde demiryolu, havaalanı gibi temel sorunlarının CHP iktidarında çözüleceğini sözlerine ekleyen Tahtasız, Mersin ve Samsun limanını da buluşturacaklarını söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise gelir dağılımının bozukluğundan yakınarak, ucuz ekmek kuyruklarına dikkati çekti. Köse, yolsuzluğa, lükse, saltanata, lüzumsuz harcamalara giden kaynakları halka kazandıracaklarını dile getirerek, ülkemizin kurtuluşunun tek çaresinin Millet İttifakının göstereceği cumhurbaşkanı adayının seçilmesi olduğunu vurguladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da; akaryakıt fiyatlarının 3-4 kat arttığına işaret ederek, bir yıl önce 2 bin lira olan araç lastiğinin ise bu sene 8-9 bin lira olduğunu, bu şartlarda nakliyeci ve şoför esnafının yaptığı işten para kazanamadığını anlattı. 84 milyonluk nüfusun yüzde 85’inin aç olduğuna vurgu yapan Başarır, “işte 20 yılın sonunda geldiğimiz nokta: lastik 8 bin lira, mazot 27-28 lira. Çorum, kiremit-tuğla sektöründe ön plana çıkıyor. Kiremidin parasından çok, nakliye tutuyor. Demiryolunun olmaması pazar kaybına neden oluyor. Bizler iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden birisi demiryolunu getirmek” diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, Çorum’un üvey evlat muamelesi görmekten CHP iktidarıyla birlikte kurtulacağını belirti.

Ziyarete ayrıca; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Üyeleri Suat Atalay, İlhami Türksal, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

