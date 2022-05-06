Naim Altıaylık defnedildi
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Mali Müşavir Naim Altıaylık, çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
Kısmet Petrol’ün kurucusu, Gönül Altıaylık’ın eşi, iş insanı Yavuz Altıaylık ile Avukat Gonca Meroğlu’nun babaları, Meliha Kavukçu, Melise Dikbaş ve merhum Yaşar Altıaylık’ın kardeşleri, Diş Hekimi Nail Altıylık’ın ağabeyi olan Naim Altıaylık’ın cenazesi saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada Cuma Namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Milletvekili ve Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan eski oto döşemeci ustalarından Göcenovacığı Köyü’nden gelme Mehmet Gümüş’ün de cenaze namazı Ulucami’de kılındı. Gümüş de Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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