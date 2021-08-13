Nadık’a MOBESE isteniyor

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde vatandaşlar, huzuru bozan olayların çokça yaşandığını ifade ederek, bölgeye MOBESE kamera sisteminin kurulmasını istedi.

Çorum Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar caddenin belirli yerlerine MOBESE kameraları yerleştirilmesini istedi.

Halk arasında Nadık olarak bilinen Dumlupınar bölgesinde huzuru bozan olayların fazla olduğunu söyleyen vatandaşlar, belirli noktalara kamera sistemi kurulması halinde bu olayların da azalacağına inandıklarını ifade etti. Hemen her gece yaşanan olayların Dumlupınar semtinde ikamet edenlerin huzurunu kaçırdığına dikkat çeken vatandaşlar, artık bu olaylardan bıktıklarını ve kamera sistemini çözüm olarak gördüklerini kaydetti, (Volkan SINAYUÇ)

