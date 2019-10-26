MYO öğrencileri milletvekilleriyle biraraya geldi

Hitit Üniversitesi MYO Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Işık, öğretim görevlileri ile öğrenciler, Ankara’ya giderek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile buluştu. TBMM’de öğrencilerle biraraya gelen milletvekilleri bir süre sohbet etti. TBMM hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı toplantı sonrasında milletvekilleriyle öğrenciler hatıra fotoğrafı çekindi.

Hitit Üniversitesi MYO Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Işık, öğretim görevlileri ve öğrenciler Gazi Mecliste kendilerini ağırlayan milletvekillerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)