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MYO öğrencileri milletvekilleriyle biraraya geldi

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Çorum Milletvekilleriyle bir araya geldiler.

MYO öğrencileri milletvekilleriyle biraraya geldi

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Çorum Milletvekilleriyle bir araya geldiler.

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:08
MYO öğrencileri milletvekilleriyle biraraya geldi

Hitit Üniversitesi MYO Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Işık, öğretim görevlileri ile öğrenciler, Ankara’ya giderek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile buluştu. TBMM’de öğrencilerle biraraya gelen milletvekilleri bir süre sohbet etti. TBMM hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı toplantı sonrasında milletvekilleriyle öğrenciler hatıra fotoğrafı çekindi.

Hitit Üniversitesi MYO Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Işık, öğretim görevlileri ve öğrenciler Gazi Mecliste kendilerini ağırlayan milletvekillerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

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