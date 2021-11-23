Müzik öğretmenlerinden “İzmir Marşı” klibi

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir şekilde kutlamak isteyen müzik öğretmenleri Uzman Öğretmen Barış Hardal’ın katkıları ile bir araya geldi. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk anısına, İzmir Marşı’nı seslendiren müzik öğretmenleri hazırladıkları klibi de sosyal paylaşım sitesinde https://youtu.be/ado2-BakAYI adresinde yayınladı.

Eserin orkestra düzenlemesini, teknik olarak ses kayıtlarını ve video çekim ve de klibini Barış Hardal hazırlarken, 1. Keman’da Mithat Yağar, 2. Keman’da Çağatay Kaya, Flüt’te Hatice Tök, Piyanoda ise Barış Hardal görev aldı. Klipte vokal ve koro üyesi olarak ise Aycan Bilgener, Aylin Işık, Cansu Hardal, Çağatay Kaya, Dinçer Şimşek, Elif Doğru, Zeynel Demir, Hasan Akay, Pınar Erol, Orhan Barış Tunç, Rıza Aydın ve Zehra Alıcı görev aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

