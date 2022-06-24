Müzik Bölümü’nden “dönem sonu” konseri

Konserin açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekan Yardımcısı ve Müzik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Can Satır pandemi sonrası Müzik Bölümü’nün yoğun bir çalışma dönemine girdiğini, bu sayede birçok başarılı etkinliğe imza atıldığını belirterek, katkı sağlayan tüm öğretim elemanı ve öğrencilere teşekkür etti.

Orkestra/Oda Müziği Konseri ilk olarak Bağlama Topluluğu ile başladı. Doç. Dr. Ömer Can Satır'ın yönetimindeki grup açılışı Hicaz etütle yaparken devamında Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan Hisardan İnmem Diyor türküsü seslendirdi. Ardından dinleyicileri Silifke, Yozgat ve Giresun yörelerine götüren topluluk Kıbrıs Zeybeği, Yıldız Akşamdan Doğarsın ve Bağlamam Perde Perde türküleriyle güzel bir türkü akşamı yaşattı.

Konserin diğer bir bölümünde Gitar Topluluğu sahne aldı. Öğr. Gör. Murat Bozyiğit yönetimindeki topluluk İspanyol ve klasik müziğin standart eserlerinden mülhem El Gato Montes, Libertango, Aragonaise ve Underground parçalarını seslendirdi.

Öğr. Gör. Hatice Tök yönetimindeki Flüt Topluluğu ise birbirinden güzel yedi eser seslendirdi. Shostakovichi, Mozart, Quantz, Doppler ve Boismortier gibi klasik müziğin önemli bestecilerinin flüte uyarlanmış bestelerini başarıyla icra ettiler.

Konserin ilerleyen bölümlerinde Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Topluluğu sahnedeki yerini aldı. Öğr. Gör. Osman Çağatay Kaya yönetimindeki topluluk Henry Purcell'den Rondo, George Bizet'ten İnci Avcısı ile bir Rumeli türküsü olan Drama Köprüsü ve bir Azeri ezgi Elmas performansıyla müzikseverlere güzel bir klasik müzik esintisi yaşattı.

Etkinliğin son performansını Dr. Öğr. Üyesi Ercan Baş yönetimindeki Oda Müziği Orkestrası gerçekleştirdi. Bağlama Uvertürü ile başlayan konserde Çalıkuşu, Secret Garden, Moment Müzikali, Katiusha ve Mazi Kalbimde Yaradır gibi Türk ve Batı müziğinin seçkin eserleri seslendirildi.

Konuk müzikseverlerden tam not alan Orkestra/Oda Müziği Konseri etkinliği, öğretim elemanlarına belge takdimiyle sona erdi.

Konserde Bağlama, Gitar, Flüt ve Yaylı Çalgılar Topluluğu ile Oda Müziği Orkestrası sahne aldı.

(Haber Merkezi)

