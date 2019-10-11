Müze’de “ebru” yaptılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün de hazır bulunduğu proje kapsamında minik öğrenciler hayal güçlerini kullanarak ebru yaptılar.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çorum Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin ve TEGV gönüllüsü öğrencilerin de destek verdiği etkinlikte minik öğrenciler ebru hocaları koordinatörlüğünde birbirinden güzel çalışmalara imza attılar.
Program, öğrencilerin Müze’yi gezmesi ile sona erdi.
(Taner ŞİMŞEK)