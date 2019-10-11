Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99028
ALTIN
281.946
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4569
EURO
6.4829

Müze’de “ebru” yaptılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında “Hitit Yolunda Müze Geceleri Projesi” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-18 Yaş Çocukevleri Sitesi’nde kalan minikler, Müze’de ağırlandı.

Müze’de “ebru” yaptılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında “Hitit Yolunda Müze Geceleri Projesi” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-18 Yaş Çocukevleri Sitesi’nde kalan minikler, Müze’de ağırlandı.

11 Ekim 2019 Cuma 23:29
Müze’de “ebru” yaptılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün de hazır bulunduğu proje kapsamında minik öğrenciler hayal güçlerini kullanarak ebru yaptılar.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çorum Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin ve TEGV gönüllüsü öğrencilerin de destek verdiği etkinlikte minik öğrenciler ebru hocaları koordinatörlüğünde birbirinden güzel çalışmalara imza attılar.

Program, öğrencilerin Müze’yi gezmesi ile sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Şehidimiz Ankara’da toprağa verilecek
Şehidimiz Ankara’da toprağa verilecek
“Askerimizin arkasındayız”
“Askerimizin arkasındayız”
Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek
Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek
Babaevinde gözyaşı sel oldu
Babaevinde gözyaşı sel oldu
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmetlerine devam ediyor
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmetlerine devam ediyor
Eğitim-Sen’den “eğitimde yaşanan değişim mi, illüzyon mu?” paneli
Eğitim-Sen’den “eğitimde yaşanan değişim mi, illüzyon mu?” paneli
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim