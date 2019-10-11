Müze’de “ebru” yaptılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında “Hitit Yolunda Müze Geceleri Projesi” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-18 Yaş Çocukevleri Sitesi’nde kalan minikler, Müze’de ağırlandı.