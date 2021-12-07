Son günlerde tek gündem maddemiz zamlar…

İğneden ipliğe her şeye korkunç oranda zamlar yapıldı.

Gelir düşüyor, gider artıyor.

Mutfak tutuştu, tencere tutuştu, cepler tutuştu…

SON NOKTA…

Ekmeğe yapılan zamların ardından, Belediye’ye ait Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Halk Ekmek satış noktalarında öğle saatlerine kadar ekmek tükeniyor.

Ekmeği daha ucuza almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa geçen vatandaşlar, geldiğimiz son noktayı özetliyor.

7’den 77’ye her yaş grubundan insan var bu kuyrukta... Özellikle de yaşlılarımız... Pandemi sürecinde ucuz ekmek kuyruğundalar...

Allah sonumuzu hayreylesin… (Fotoğraf: Hıdır Aygün)

