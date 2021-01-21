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Müteahhitler Derneği Aşgın’ı ziyaret etti

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Müteahhitler Derneği Başkanı Erol Taş ve beraberindeki dernek yöneticileri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Güncel 21.01.2021, 19:44
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Müteahhitler Derneği Aşgın’ı ziyaret etti

Başkan Aşgın, Müteahhitler Derneği Başkanı Erol Taş ve yönetimini ağırladıklarını ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Belediye Meclis Üyeleri Ubeydullah Ahıskalı ve Ünsal Yeter’in de hazır bulunduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Aşgın, müteahhitlerin taleplerini de dinledi.

(Haber Merkezi)

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