Mustafa Yolyapar’ın adı parkta yaşayacak
12 Ekim 2014 tarihinde, henüz 48 yaşında kaybettiğimiz Genel Yönetmenimiz Mustafa Yolyapar’ın adı Çorum’da bir parkta yaşatılacak.
Güncel 03.11.2021, 19:25
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Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, dün Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 30 aylık hizmetlerinin sunumunu yaptığı toplantıda, merhum Mustafa Yolyapar’ın isminin, doğup büyüdüğü sokakta yaşatılmasını önerdi.
Başkan Aşgın ise, cadde ve sokak isimlerindeki değişikliklerin o yöre sakinlerine çeşitli sorunlar çıkarabildiğini belirterek, “Mustafa Yolyapar’ın ismini uygun bir parkta yaşatabiliriz” dedi.
Konudan bu toplantıda haberdar olan ve çok duygulanan ağabeyi Mehmet Yolyapar da, Erzen ve Aşgın’a teşekkür etti. (Volkan SINAYUÇ)
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