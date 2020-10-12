Mustafa Yolyapar’ı andık

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar'ın kardeşi olan Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında hayata veda etmişti. Mustafa Yolyapar için Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından saat 11.00’de düzenlenen anmaya ÇORUM HABER Genel Müdürü ve Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere merhum Mustafa Yolyapar’ın ailesi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu, ÇORUM HABER çalışanları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erzen, Mustafa Yolyapar’ın özellikle genç meslektaşlarına gazetecilik açısından örnek olmuş başarılı bir meslektaşları olduğunu, kişiliğiyle de derin izler bıraktığını vurgulayarak; “Allah hepimize vefatından sonra böyle güzel şekilde anılmayı nasip etsin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ise konuşmasında Mustafa Yolyapar’ın tek kelime ile iyi bir insan olduğunu söyledi. İnsanın kardeşi için böyle bir ortamda konuşmasının kolay olmadığını ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un kardeşi öldüğünde kendisine “Şahitlik ederim ki Mustafa iyi bir insandı” şeklinde bir mesaj yolladığını kaydeden Mehmet Yolyapar “Önemli olan ‘iyi insandı’ cümlesinin kurulmasıdır. Mustafa gerçekten dürüst, namuslu, temiz ve insansever bir kişilikti. Çok erken yaşta kaybettik. Onun acısını halen yaşamaktayız. Allah rahmetini esirgemesin. Burada anma etkinliğinde hazır bulunan dostlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gerek hayatta gerekse öldükten sonra en acı şeyin unutulmak olduğunu dile getiren Çorum'un tanınmış simalarından Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi ÇORUM HABER yazarı Fikrettin Çıplak da ölülerin iyilik ve güzellikle anılması gerektiğini dile getirdi. Fikrettin Çıplak hocanın Kur’an-ı Kerim okuması ve dua etmesi ile devam eden törende Mustafa Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenlerince karanfil bırakıldı.

(Haber Merkezi)