Mustafa Sarıgül, "Rize’ye havaalanı yapılıyorsa Çorum’a da yapılsın”

Sarıgül, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleşen partisinin Çorum 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada “Çorum'a havalimanı inşa etmek, Çorum halkını demiryoluna kavuşturmak, Çorum teknoloji bölgesini tamamlamak, Çorum çiftçisinin sulama sorununu Obruk Sulama Kanallarıyla çözmek inşallah bize nasip olacak. Ticareti, sanayiciliği bilen, çalışkan Çorumluları devlet yatırımlarıyla desteklemek ve Çorum’u daha zengin, daha güçlü ve her alanda daha gelişmiş yapmak inşallah bize nasip olacak.” dedi.

Türkiye’nin her ilinin yaşadığı sorunları Çorumlular da yaşadığının altını çizen Sarıgül, “Çorum’da işsizlik var, yoksulluk var, geçim sıkıntısı var, çevre kirliliği var. Çorum’un ve ülkemizin sorunlarını konuşacak olan, çözecek olan siyasilerdir. Bizim siyasiler ne yazık ki iş siyaseti, aş siyaseti, hizmet siyaseti yapmıyorlar. Nasıl milletvekili olurum? Bir dönem daha nasıl seçilirim? Koltuğumu nasıl korurum? Bunu düşünüyorlar.

SANKİ ALLAH BUNLARI MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN YARATMIŞ!

Bir bakıyorsunuz; Ankara’dan listeye girmiş bir bakıyorsunuz Adana’dan…Bir dönem İstanbul’dan, bir dönem İzmirden, bir dönem Bursa’dan bir dönem Antalya’dan seçiliyor. Türkiye’nin başına dert olan bir lobi var !O da siyaset lobisidir. Bu lobide delege ağaları var, anasından ,milletvekili olarak doğanlar var! Genel Başkanın etrafına çöreklenenler var.Partilerini, sadece milletvekili seçilecek yer olarak görenler var” diye konuştu.

ALAYINI EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ

Hiç kimsenin 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem, 11 dönem milletvekilliği yapamayacağını ifade eden Sarıgül, ülkenin en önemli meselesinin siyasetin düzelmesi olduğunu kaydetti. Siyaset düzelmeden hiçbir şeyin düzelmeyeceğini belirten Sarıgül, şunları söyledi: “Bir ülke düşünün ki; yangın çıkmış, sel olmuş, sınırları yolgeçen hanına dönmüş. Meclis ne yapıyor? Meclis tatil yapıyor. Böyle şey olur mu? Türkiye’nin ihtiyacı para pul değildir. Vicdanlı yöneticilerdir

Ülkeyi yönetenler çok iyi yönettiklerini söylüyorlar. Şahlandık, uçuşa geçtik diyorlar. Ama şahlanan elektrik faturaları oluyor, uçuşa geçen gıda fiyatları oluyor. Doğalgaza dün yine zam yapıldı.

Kış geliyor ve millet kara kara düşünüyor. Ben her gün bir ildeyim, halinden memnun olan kimse yok. 20 yıldır ülkeyi yönetenler, bu kötü tabloya rağmen, yoksulluğa, işsizliğe razı olalım, haksızlık karşısında susalım istiyorlar.Yoksulluğa, işsizliğe, haksızlığa razı olamayız. Bu bozuk düzeni kabul etmeyiz.

Ben hep söylüyorum, diyorum ki; Evet, Türkiye'de çok sayıda parti var . Ama bu partilerin hepsi aynı. Resim aynı resim, sadece çerçeve değişik… Bu partiler eski düzenin partileridir. Bu partiler sorunlara palyatif çözümler öneriyorlar.

Biz sorunlara köklü çözümler arıyoruz .Biz, sivrisineklere ilaç sıkmaya değil, bataklığı kurutmaya geliyoruz. Biz Çorumlu’nun, derdine derman olmaya geliyoruz.

Bismillah diyerek yola çıktık. Köylerde, evlerde, sokaklarda, atölyelerde, bağda, bahçede, tarlada olmaya devam edeceğiz. Bütün yol arkadaşlarımdan ricam şudur; TDP olarak; Kutuplaşma, ayrı gayrı bitsin istiyoruz.Biz bu ülkenin insanıyız. Bu toprakların çocuğuyuz. Farklı partilere oy verebiliriz. Farklı kökenlerden gelebiliriz.

Ama biz ayrılamayız. Cami de bizim, cem evi de bizim, Ramazan Ayı da bizim, Muharrem Ayı da bizim. Semah da bizim, zılgıt da bizim, halay da bizim, horon da bizim. Gittiğimiz yerlere, oy almaya değil; Selam almaya, gönül almaya gidelim,

Dert dinlemeye gidelim. Kimseyi ötekileştirmeyelim, kimseyi ayırmayalım, kimseyle münakaşa etmeyelim. Bizim partimizin dili sevgi dilidir. Bizim kavgayla işimiz olmaz.

BİZ, SİYASİ LAF EBELİĞİNDEN DEĞİL;

Hizmet yarışından yanayız. Bütün yol arkadaşlarımdan, bu anlayışla, bu heyecanla çalışmalarını istiyorum. Sizi, elinizden gelenden daha fazlasını yapmaya çağırıyorum. Allah’ın izniyle, Türkiye’yi varlığa, adalete ve huzura biz kavuşturacağız. Çorum Kongremiz, hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz ve talihimiz açık olsun.”

(Yusuf ÇINAR)

