Mustafa Sarıgül Çorum’a geliyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 19 Nisan Salı günü Çorum’un İskilip ilçesine gelecek.

TDP Çorum Teşkilat Başkanı İsmail Koparan’ın verdiği bilgiye göre; Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül İskilip’te bir dizi ziyaretlerde bulunacak ve iftar programına katılacak.

Programa göre; İskilip sanayi girişinde karşılanacak olan Sarıgül, Çorum Caddesi’nde esnaf turu, Muhtarlar Derneği, Esnaf Kefalet ve Baykallar A.Ş. ziyaretinin ardından Gözde Düğün Salonu’nda iftar programına katılacak.

