Mustafa Sarıgül Çorum’a geliyor
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 19 Nisan Salı günü Çorum’un İskilip ilçesine gelecek.
Güncel 15.04.2022, 13:57
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 19 Nisan Salı günü Çorum’un İskilip ilçesine gelecek.
TDP Çorum Teşkilat Başkanı İsmail Koparan’ın verdiği bilgiye göre; Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül İskilip’te bir dizi ziyaretlerde bulunacak ve iftar programına katılacak.
Programa göre; İskilip sanayi girişinde karşılanacak olan Sarıgül, Çorum Caddesi’nde esnaf turu, Muhtarlar Derneği, Esnaf Kefalet ve Baykallar A.Ş. ziyaretinin ardından Gözde Düğün Salonu’nda iftar programına katılacak.
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