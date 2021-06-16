Mustafa Özçatalbaş’ın romanı çıktı: “Korona Altında Bir İzdivaç”

Eğitimci-yazar Mustafa Özçatalbaş’ın “Korona Altında Bir İzdivaç” isimli romanı, Çorum’da Besmat Matbaacılık tarafından yayınlandı. Özçatalbaş, “Evlensem mi Acaba?” isimli tiyatro oyununu da romanla aynı kitapta birleştirdi.

1941’de Çorum’un Devane semtinde doğan Mustafa Özçatalbaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. İstanbul’da ve Çorum’da 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. “Şu Bizim Çorum” (Devane Hatıraları), “Çorum İle İstanbul’un Arası” ve “İki Kadının Hikayesi” isimli daha önce yayımlanmış 3 kitabı bulunuyor. (Haber Merkezi)

