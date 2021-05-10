Mustafa Mertek Covid-19’a yakalandı 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mustafa Mertek, Koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Mustafa Mertek paylaşımında: “Halsizlik ve eklem ağrıları sebebi ile yaptırmış olduğum, Covid-19 testim maalesef pozitif çıkmıştır. İzalasyon sürecim başladı, dua edin” görüşüne yer verdi.

Mertek, son günlerde kendisi ile temaslı olan kişilere de çağrıda bulunarak en kısa sürede test yaptırmaları konusunda ricada bulundu.

(Nurdan AKBAŞ)

