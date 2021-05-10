Mustafa Mertek Covid-19’a yakalandı
Çorum'un tanınmış esnaflarından Mustafa Mertek’in de yeni tip koronavirüs salgınına yakalanarak karantina altına alındığı öğrenildi.
Güncel 10.05.2021, 18:42
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mustafa Mertek, Koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Mustafa Mertek paylaşımında: “Halsizlik ve eklem ağrıları sebebi ile yaptırmış olduğum, Covid-19 testim maalesef pozitif çıkmıştır. İzalasyon sürecim başladı, dua edin” görüşüne yer verdi.
Mertek, son günlerde kendisi ile temaslı olan kişilere de çağrıda bulunarak en kısa sürede test yaptırmaları konusunda ricada bulundu.
(Nurdan AKBAŞ)
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