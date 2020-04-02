Mustafa Kemal Karataş defnedildi

Çorum'un merkez Çatak Köyü nüfusuna kayıtlı Konya Vali Yardımcısı Hasan Karakaş, Öğretmen Hamza Karakaş ve Milli Eğitim Müfettişi Nejdet Karakaş’ın babası, Öğretmen Vahap Sönmez’in kayınpederi, Çorum Belediyesi’nden emekli; Mustafa Kemal Karakaş (91) vefat etti.

Merhumun cenazesi önceki gün Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Müftüsü Muharrem Biçer, milli eğitim camiası ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

