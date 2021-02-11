Mustafa Gündoğdu’nun önerisi: “MARKETTE SEPET”

Pazarlardan sonra atık sebze ve meyveleri toplayan, çöp konteynerlerinde yenilebilir gıda arayan insanları sürekli görüp kahrolduklarını belirten Mustafa Gündoğdu, önerisini şöyle anlattı:

“Çorum’daki marketlerde, ‘Markette Sepet’ uygulaması başlatalım. Maddi durumu iyi olanların yanında, orta halli insanlarımız da bu kampanyaya katılabilir. Alışverişimizi yaparken, birkaç adet patatesi, soğanı, domatesi, parasını ödeyip sepete bırakalım. İhtiyacı olanlar da gelip bu sepetten alsınlar. İnanıyorum ki, vicdan sahibi Çorumlular bu kampanyaya seve seve katılacaklar ve hayırseverliklerini göstereceklerdir.” (Haber Merkezi)