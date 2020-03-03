Mustafa Bayrak’tan Mucitler Derneği’ne ziyaret

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında desteklenen ve Çorum Mucitler Derneği tarafından yürütülen“Robotik Mucit Atölyesi” projesi ile ilgi alanlarına göre; mekân, imkân ve eğitim desteği verilen istekli bireylerin, robotik konusunda yeteneklerinin ortaya çıkartılarak gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarının sağlanması ve ayrıca pratiğe yönelik bireysel çalışma ortamları ile yerli ve milli yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ortam hazırlandığı ifade edilirken dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 30 kişi olarak planlanan eğitimlere ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite düzeyinde eğitime sahip 40 kişinin katıldığı kaydedildi. Açıklamada; eğitimlerin hafta sonları dernek merkezinde oluşturulan derslikte düzenlendiği, eğitime katılan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla MEB onaylı Robotik Kodlama Kurs Bitirme Belgesi verileceği ifade edildi.

Alanında uzman eğiticiler tarafından Proje kapsamında verilen dersler şunlar: Temel Elektrik ve Elektronik Eğitimi, 3D Tasarım ve Uygulama Eğitimi, Mikro Denetleyici Eğitimi, Robot Mekaniği ve Pratik Uygulama Eğitimleri(Haber Merkezi)