Mustafa Bayrak’tan basına kutlama

Mesajında dünyanın en zorlu mesleklerinden birisinin de gazetecilik olduğunu belirten Mustafa Bayrak tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Bayrak mesajında şu ifadeler yer verdi:‘‘Dünyanın en zorlu mesleklerinden birisi de gazeteciliktir. En meşakkatli ve özveri isteyen mesleklerinin başında şüphesiz gazetecilik gelir. Doğru, ilkeli ve seviyeli bir çizgide mesleklerini icra eden gazeteciler her toplumda ve her ülkede karşılık görmüştür.Mesai mefhumu gözetmeden ve özel hayatından feragat eden fedakarca ekmeğinin peşinden koşan gazeteciler, kutsal bir görevi ifa etmektedirler. Ülke ve dünya gündemine ilişkin takipleri ve kamuoyunu bilgilendirme emekleri takdire şayandır.

Bu düşüncelerle, şehrimizde zaman mefhumu gözetmeksizin, Basın Yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda emek harcayarak, kamuyu yönetenler ile yönetilenler arasında köprü görevi gören; İlimiz ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alarak emek harcayan, ülkemizin menfaatleri, milletimizin çıkarları doğrultusunda gerçeklerin peşinden koşarak, toplumu aydınlatan tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim”

(Haber Merkezi)