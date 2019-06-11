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Mustafa Battal’ı kaybettik!

Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’ın dayısı, Uğur, Abdullah ve Fatih Battal’ın babaları Mustafa Battal (59) vefat etti.

Mustafa Battal’ı kaybettik!

Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’ın dayısı, Uğur, Abdullah ve Fatih Battal’ın babaları Mustafa Battal (59) vefat etti.

11 Haziran 2019 Salı 00:53
Mustafa Battal’ı kaybettik!

Kanser teşhisi sonrası bir süredir tedavi gören Mustafa Battal, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çorum Özel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Mustafa Battal’ın cenazesi bugün Ulucami’de kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

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